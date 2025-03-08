Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Şampiyonanın kura çekimi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine ikinci torbadan giren ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra Fransa ve İsviçre ile eşleşti.

Bu yıl 40. kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 16 ülke yer alacak. Şampiyona, Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire kentlerinin ev sahipliğinde 18-29 Haziran'da yapılacak.

GRUPLAR BELLİ OLDU

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası grupları şöyle:

A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre

B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya

C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz

D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya

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