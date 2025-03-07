Potanın Perileri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli oluyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu yıl 40. kez düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 16 ülke yer alacak. Şampiyona, Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'n Pire kentlerinin ev sahipliğinde 18-29 Haziran'da yapılacak.

MİLLİLER 2. TORBADA

Elemelerde 6'da 6 yaparak grup lideri olup şampiyona vizesi alan Türkiye, kura çekimine 2. torbadan girecek.

Takımların yer aldığı torbalar şöyle:

1. Torba: İspanya, Fransa, Belçika, Sırbistan

2. Torba: Türkiye, İtalya, Almanya, Çekya

3. Torba: Büyük Britanya, Karadağ, Slovenya, Yunanistan

4. Torba: İsveç, Litvanya, Portekiz, İsviçre.

TÜRKİYE A GRUBU'NDA OYNAYACAK

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alacak ve maçlarını Yunanistan'da oynayacak.

Türkiye, şampiyonanın diğer ev sahipleri İtalya, Almanya ve Çekya ile aynı torbada olduğu için bu takımlarla eşleşemeyecek. Milli takım A Grubu'nda Yunanistan ile aynı grupta olacak. Diğer rakipler ise 1. ve 4. torbadan gelecek.

ŞAMPİYONA FORMATI

Toplam 16 ülkenin mücadele edeceği şampiyonada takımlar 4 gruba ayrılacak.

Gruplar 4'er takımdan oluşacak ve ilk 2'ye giren ekipler çeyrek finalist olacak. A Grubu maçları Pire, B Grubu maçları Bologna, C Grubu maçları Brno ve D Grubu maçları Hamburg'da oynanacak.

Çeyrek finalden itibaren maçlar, Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çeyrek finaller 24-25 Haziran'da, yarı finaller 27 Haziran'da, final ise 28 Haziran'da yapılacak.