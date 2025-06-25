Powell’ın sözleri piyasaları sallıyor! VİOP’ta neler oluyor? Yeni hedef 10.800 mü? (25 Haziran 2025)

Kaynak: AA
Powell’ın sözleri piyasaları sallıyor! VİOP’ta neler oluyor? Yeni hedef 10.800 mü? (25 Haziran 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine bağlı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 10.636,00 puandan giriş yaptı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,9 artışla 10.603,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,3 yükselerek 10.634,00 oldu.

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Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 10.636,00 seviyesinden işlem gördü.

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Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

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Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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