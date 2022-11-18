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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

Başrolünde İlker Kaleli'nin yer aldığı ve bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, büyüdü. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Galeri Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:13
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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel'in çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, değişimiyle dikkat çekti. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor.

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

Küçük yıldız şu anda 15 yaşında...

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali...

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı kocaman oldu

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