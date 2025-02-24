Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil küplere bindi! Survivor’daki oyun tepki çekti

Survivor’un son bölümünde izleyicilerin karşısına çıkan güç oyunu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“DİLİMİ YUTACAK GİBİ OLDUM”

Yarışmacılar, sırtlarından birbirlerine bağlanmış halde, ilerideki bayrağı kapmak için amansız bir çekişme sergiledi. Bu zorlu mücadele sırasında Yağmur ile Almeda karşı karşıya geldi ve aniden Yağmur yere yığıldı. Yaşadıklarını anlatırken, “Dilimi yutacak gibi oldum, yutmadım arasında kaldım. Öyle bir düştüm ki, kafamı fena çarptım” diyerek o anın korkusunu paylaştı.

“DAHA SİNİR BOZUCU BİR OYUN TASARLANAMAZ”

Adem ise yarışmada belinden yaşadığı bir sakatlık nedeniyle dikkat çekti. Seyirciler, oyunun tehlike yarattığını düşünerek rahatsızlığını belirtirken, Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil de bu eleştirilere katıldı.

Her fırsatta sevgilisi Yiğit’i destekleyen ve programı kaçırmayan Yasmin, bu kez yarışmaya karşı çıktı. Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Bundan daha sinir bozucu bir oyun tasarlanamaz” diyerek tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.