Pozantı-Adana Otoyolu'nda faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Pozantı-Adana Otoyolu'nda faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Pozantı-Adana Otoyolu'nda faciadan dönüldü. İçinde 30 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Yolcular,şoförün dikkati sayesinde tahliye edilirken, alev topuna dönen otobüs kullanılamaz hale geldi.

Samsun'dan Adana'ya giden S.S. yönetimindeki 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü Damlama mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

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Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek 30 yolcunun tahliye edilmesini sağladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü alev alev yandı!Yolcu otobüsü alev alev yandı!

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Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı, otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

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Yolcu otobüsü alevlere teslim olduYolcu otobüsü alevlere teslim oldu

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