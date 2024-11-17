Pozantı-Adana Otoyolu'nda faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Samsun'dan Adana'ya giden S.S. yönetimindeki 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü Damlama mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek 30 yolcunun tahliye edilmesini sağladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı, otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu