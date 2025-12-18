Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Yangın, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobilde bulunan 2 kişi aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken otomobilden geriye demir yığını kaldı.
Pozantı'da seyir halinde araç alev aldı: Geriye sadece demir yığını kaldı
