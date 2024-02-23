Prag'daki Galatasaray rezaletini Sedat Kaya yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Prag'daki Galatasaray rezaletini Sedat Kaya yazdı
Sedat Kaya Galatasaray'ın 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda ettiği Sparta Prag maçını değerlendirdi.

Olacak iş değil bu.
Kabullenilecek bir elenme değil.
Havaya girmenin, rakibi küçümsenin faturası ağır oldu.
Galatasaray elendi.
Prag'ın dünkü çocukları, Galatasaray'ın milyarlık ayaklarına futbol dersi verdi.
Sparta Prag'ın piyasa değeri 55 milyon euro.
Galatasaray'ın ise 206 milyon euro.
Sparta Prag'ın Avrupa çapında tanınan öyle ahım şahım bir futbolcusu yok. Çoğu genç, tecrübesiz. Yaş ortalaması 25.
Galatasaray ise yıldızlar topluluğu, tecrübeli ayaklara sahip.
Maç öncesi kağıt üzerinde ağır basan takım elbette Galatasaray'dı.
Ama kağıt üzerinde kazanılmıyor maç. Kazanmak için sahada boğuşmak gerekiyor.
Galatasaray ilk maçta ki, 3-2'lik avantajına rağmen boğuşmak zorundaydı.
Çünkü Sparta Prag oyunu rakip sahaya yıkmayı seven, rakibe toplu, topsuz baskı yapabilen ve savunma arkasına kolay sarkabilen bir özelliğe sahipti.
Saha, seyirci avantajı ve bu futbol anlayışıyla daha 8.dakikada öne geçmeyi de başardı. Orta alanda kaptırılan bir topta Preciado savunmanın arkasına sarktı, Muslera'nın üstünden golü attı:1-0
Yenen gol Galatasaray'ın silkinmesine neden neden oldu.
Hemen toparlanan Sarı Kırmızılılar önde basarak sık pozisyon bulmaya başladılar.
Önde basmak Prag'ın çaresiz bıraktı.
Çünkü Çekya ekibinin savunmadaki beyni, takım kaptanı stoper Krejci yoktu ve onun yokluğunda büyük açıklar veriyordu.
Bunu iyi bilen Galatasaray'ın baskısı15.dakikada beraberliği getirdi. Davinson'un direkten dönen şutunu Abdülkerim rakip ağlara göndererek eşitliği sağladı.
Galatasaray ilk yarı bitene kadar oyunun hakimiydi. Son vuruşlar isabetli olsa, soyunma odasına galip bile gidebilirdi.
İkinci yarıya Sparta Prag baskılı başladı.
Galatasaray önde basmak yerine rakibini kendi yarı alanında karşılamaya başladı.
Bu olacak iş değildi.
Bu Sparta Prag'ın daha kolay hücuma çıkmasının nedeniydi.
55.dakikada öyle bir fırsat kaçırdılar ki, inanılacak gibi değildi. Barış Alper'in hatalı pasında Olatunji bir anda Muslera ile karşı karşıya kaldı ama arkadan gelen Abdülkerim'in müdahalesiyle topu auta attı.
Abdülkerim'i kutlamak gerekiyor.
Sahanın en iyisiydi diyebilirim.
Prag ısrarla bastırırken 70.dakikada rakibinin ayağına basan Kaan Ayhan kırmızı kart görmez mi.
Son 20 dakika Galatasaray 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
Üstelik 3 dakika sonra Sparta Prag'ın Tuci ile 2.golü geldi: 2-1
Galatasaray resmen intihar ediyordu.
Prag saldırıyor, bizimkiler seyrediyordu.
80'de yine savunmanın arkasına sarktılar, Haraslin ile 3.golü buldular: 3-1
Bitmedi.
Uzatmalarda Kuchta 4. golle ipi çekti.
Gerçekten olacak iş değil.
Yazık.
Bu faturayı birileri ödemeli.

İlgili Haberler
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
TFF'den Galatasaray mesajı
TFF'den Galatasaray mesajı
Sparta Prag Galatasaray maçı sonrası gerginlik. Tansiyon bir anda yükseldi
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi ne zaman saat kaçta?
Böyle istatistik görülmedi. Galatasaray rekorları parçaladı. Sedat Kaya yazdı
'Icardi'ye ayrı paragraf açmak gerek' diyerek açıkladı. Galatasaray'ın mucize galibiyetini Sedat Kaya yazdı
Beşiktaş'ı satmana değdi mi Halil efendi? Sedat Kaya yazdı
Galatasaray'ın her derde deva jokeri Başakşehir'e yetti. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray'ın yeni golcüsü V95'in büyük sırrı. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray'da sıra dışı bir Afrikalı: Bizon Aurier. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray zoru nasıl kolaya çevirdi? Sedat Kaya yazdı
Son Haberler
Yılda iki kez gerçekleşiyor: Ramses'in heykeline güneş vurdu Dünya
Yılda iki kez gerçekleşiyor: Ramses'in heykeline güneş vurdu
Galatasaray'la ve Icardi'yle dalga geçtiler! Sparta Prag'tan kızdıran paylaşımlar Spor
Galatasaray'la ve Icardi'yle dalga geçtiler! Sparta Prag'tan kızdıran paylaşımlar
İzmir’de dedesini tabancayla vuran torun tutuklandı Yaşam
İzmir’de dedesini tabancayla vuran torun tutuklandı
Galatasaray İspanya'da yenildi Spor
Galatasaray İspanya'da yenildi
MHP’li adaydan 9/8'lik seçim şarkısı. Sosyal medyada gündem oldu Gündem
MHP’li adaydan 9/8'lik seçim şarkısı. Sosyal medyada gündem oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
Bursa’da 3 çocuk çaldıkları otomobille kaçarken yakalandı Yaşam
Bursa’da 3 çocuk çaldıkları otomobille kaçarken yakalandı