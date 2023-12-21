Prag’daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Öğrenciler saldırgandan böyle kurtuldu

Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Saldırı anında üniversite çevresinde panik havası hakim oldu.

Silahlı saldırganın okulun çatısında ateş açtığı görüntülerin yanı sıra kurşunların isabet etmemesi için okulun üst katlarında pencerelere ve terasa çıkan öğrencilerin tehlikeli bekleyişi göze çarptı.

Çek polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SALDIRGAN DAHİL 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uluslararası kaynakların aktardığı bilgiler doğrultusunda, yaşanan saldırıda ilk belirlemelerde saldırgan dahil 11 kişinin öldüğü ve en az 25 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırı dakikalarında üniversite çevresinde oluşan panik havası ise kameralara yansıdı.

O SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayın şahitleri, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını gördüklerini ifade etti. Sosyal medyaya yayılan bir fotoğraf da saldırgan görüldü. Olaydan sonra polis, öldürülen saldırganın Çekya vatandaşı 24 yaşındaki David Kozak olduğunu açıkladı.