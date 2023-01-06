﻿Prangaları sökmenin vakti...

Demokrasi ve Atılım Partisi lideri Ali Babacan gençliğinin verdiği cesur yürekliliği ile "Temel Haklar Eylem Planı" hedeflerine imza attı.

DEVA'nın Temel Haklar Eylem Planı'nın içeriğindeki çarpıcı başlıklar şöyle:

"Anayasa'nın 12. Maddesinde ilk fıkrasına;

-"İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir. Devlet, insan onuruna saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür" hükmünü ekleyeceğiz."

Anayasa'nın 13. Maddesinin ilk fıkrasına şunu ekleyeceğiz:

-"Hürriyet esas, sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum hürriyet lehine yapılır."

Anayasa'da hak ve özgürlük kavramının yanında yer alan ödev kavramını Anayasa'dan çıkartacağız.

-TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun etkinliğini artıracağız.

-Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun yapısal, işlevsel ve mali açılardan bağımsızlığını sağlayarak OPCAT ve Paris Prensipleri ilkelerine uyumlu hale getireceğiz.

-Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun çalışmalarını uluslararası alandaki gelişmeler ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak ve gerekli tedbirler alacağız.

-Yargılamaların uzun sürmesi, yargı kararlarının geç veya eksik icra edilmesi veya edilmemesi sebebiyle oluşan mağduriyetlerle ilgili başvuruların, AYM'ye başvurmaya gerek kalmaksızın Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu tarafından adil bir şekilde karara bağlanmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapacağız.

-Ceza infaz kurumlarının denetim ve takibinin, uluslararası standartlara uygun olarak daha etkili bir şekilde yapılabilmesi amacıyla barolar ve sivil toplum kuruluşlarının da etkili şekilde yer aldığı bağımsız bir ceza infaz insan hakları izleme kurulu oluşturacağız.

-Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nu kaldıracak, Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde 2 farklı kurul oluşturacağız. Kurulları siyasetin tahakkümünden kurtaracağız.

-Yüksek yargı organlarının üye seçimlerinde siyasetin etkisini azaltacak, çoğulculuğu ve liyakati esas kılacağız.

-Mahkemelerin hukuk dışı karar vermelerinin önüne geçeceğiz.

-Görevini kötüye kullanmak suretiyle AİHM ve AYM'nin hak ihlali kararı vermesine sebep olup devleti tazminata mahkûm ettiren ve zarara uğratan hâkimlere ve savcılara bu tazminat ve zararın rücu ettirilmesini sağlayacağız.

-Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı ifadeleri kaldıracağız.

-Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesini değiştirerek "Ayrımcılık" suçunu Avrupa Birliği müktesebatına uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

-Nefret suçunu AGİT'in standartları doğrultusunda tanımlayacağız.

-Kanunla yasaklanmış olan çocuk yaşta evliliklerle kararlı bir biçimde mücadele edeceğiz.

-Kadına şiddetin temelinde yatan zihniyetin dönüşümü için eğitim alanındaki reform ve planlamaları ilkokuldan başlatacağız.

-Eşit işe eşit ücret uygulamasına geçeceğiz.

-Çocuk haklarını Anayasa'da güçlendireceğiz.

-Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı ayrı bir "adli kolluk" kuracağız.

-Kayıt dışı gözaltı, baskı ve tehdit yöntemlerine göz yummayacağız. Zorla kaybetme, işkence ve kötü muamelenin hukuk dışı bir soruşturma usulü olarak kullanılmasına son vereceğiz.

-İşkence suçunun üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz.

-Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

-Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102. maddesinde yer alan tutukluluk sürelerini kısaltacağız.

-Engellilik, hastalık veya kocama nedeniyle ceza infaz kurumunda yaşamını tek başına idame ettiremeyen hükümlüler bakımından cezanın denetimli serbestlik tedbiri altında infazına ilişkin uygulamanın kapsamını genişleteceğiz.

-Kamu otoritelerinin hukuk dışı yollarla kişilerin iletişimini (mobil iletişim, mail trafiği, şebekeler üstü iletişim vb.), internet veri trafiğini izlemesini önleyecek tedbirleri alacağız. Hukuka aykırı davrananların cezalandırılmasını sağlayacağız.

-İnternet trafiğini gözetleyerek vatandaşları gözetim endişesi altında bırakan, izlendiği düşüncesiyle davranışlarını kısıtlaması ve kendine oto-sansür uygulamasına neden olan otoriter ve hukuksuz uygulamaları sona erdireceğiz.

-Anayasanın 24. Maddesindeki kısıtlamaları AİHS ve Venedik Komisyonunun görüşü doğrultusunda "Din, vicdan, inanç ve ibadet özgürlüğü, devletin temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma amacıyla kullanılamaz." şeklinde düzenleyeceğiz.

-Vicdani ret hakkını da dikkate alarak zorunlu askerliğe son verecek, profesyonel orduya geçeceğiz.

-Anayasanın 25. ve 26. maddelerini birleştirerek, madde başlığını "Düşünce, kanaat ve ifade hürriyeti" şeklinde değiştirecek, kişilerin düşünce ve kanaatlerinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılmamasını maddede açıkça düzenleyeceğiz.

-Cumhurbaşkanına hakaret suçu bakımından AİHM içtihadının ve Venedik Komisyonunun tavsiye kararını da dikkate alarak bu suçu Türk Ceza Kanunu'ndan kaldıracağız.

-Hakaret suçunu yeniden düzenleyerek hapis cezasını kaldıracağız.

Değerli okurlarım,

Babacan'ın hazırladığı bu "Temel Haklar Eylem Planı" eksik ya da fazla olabilir.

Bu plan kuşku yok ki, "Tam Demokrasi" hedefidir.

Babacan'ı bu plan için aradığımda dedi ki;

-"Şimdi prangaları sökmenin vaktidir. Türkiye'de herkes özgür, eşit ve mutlu olacak…"

Yerden göğe kadar haklıdır Babacan…