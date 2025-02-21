Prefabrik evde yangın paniği! Eşyalar küle döndü

Kaynak: İHA
Prefabrik evde yangın paniği! Eşyalar küle döndü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yeri olarak da kullanılan prefabrik evde yangın çıktı. Yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken ev ve eşyalar küle döndü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş yeri olarak da kullanılan prefabrik evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Paşadağ Mahallesi Orkide Sokak'ta bulunan prefabrik evde meydana geldi. Prefabrik yapıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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