Prematüre bebekler için dikkatli takip şart

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Karaca, prematüre bebeklerin sağlıklı yaşam şansının yüksek olduğunu belirtti. Dr. Karaca, prematüre doğumun nedenleri ve bu bebeklerin izlenmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgi vererek, 'Prematüre doğumun risklerini bilmek ve takibini bu doğrultuda yapmak kritik öneme sahiptir' dedi. Normal bir gebeliğin 40 hafta sürdüğünü dile getiren Karaca, 37 haftadan önce doğan bebeklerin prematüre olarak kabul edildiğini ifade etti. Dünyada her 10 bebekten birinin prematüre doğduğunu kaydeden uzman, Türkiye'de bu oranın 2022 yılında yüzde 12.9 olarak tahmin edildiğini aktardı.

Prematüre doğumun birçok nedeni olduğunu vurgulayan Dr. Karaca, 'Prematüre bir bebeğin doğabilmesi için 37 haftadan önce doğması gerekmektedir. Doğum süresi kısaldıkça, prematüre bebeklerde ortaya çıkabilecek sağlık sorunları da artmaktadır. Bu nedenle, prematüre doğum riski taşıyan durumlarda gebelik takibinin ayrıntılı yapılması oldukça önemlidir' şeklinde konuştu.

Dr. Karaca, prematüre doğum riskini artıran faktörlerin başında ileri veya genç anne yaşı, çoğul gebelik, enfeksiyonlar, kronik hastalıklar ve annenin hamilelikte sigara ya da uyuşturucu kullanımı gibi zararlı alışkanlıkların geldiğini belirtti. Ayrıca, prematüre doğum öyküsü olan annelerin de risk grubunda bulunduğunu ifade etti.

Uzman, prematüre bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için doğru takip ve bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtirken, 'Bu bebeklere uygun tıbbi donanım ve uzman ekiplerin bulunduğu ortamlarda destek verilmesi gerekiyor. Prematüre bebeklerin gelişimsel sorunlarının üstesinden gelinmesi için sık takip yapılmalı ve gerektiğinde yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde izlenmelidir' dedi.