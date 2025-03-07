Premier Lig bilet fiyatları taraftarı çileden çıkarttı

Premier Lig kulüpleri, bilet satışlarından devasa gelirler elde ederken, artan bilet fiyatları taraftarlar arasında protestolara yol açıyor. Taraftarlar, kulüplerin sadakatlerini sömürmekle suçladıkları fiyat artışlarına karşı bir araya gelirken, 2024-2025 sezonunda Premier Lig'in 20 kulübünün 19'u, bilet fiyatlarını artırarak önemli bir gelir kaynağı sağladı. Bu artışa karşı İngiltere'deki taraftar grupları, 'Sadakati Sömürmeyin' adlı kampanyalarını başlatarak karşı duruş sergiledi.

2023'te Premier Lig kulüpleri, ev maçlarından toplamda 1 milyar Euro kazandı. Bu gelir, her yıl yaklaşık %10 oranında artış gösteriyor ve İspanya'nın La Liga'sı ile Almanya'nın Bundesliga liglerinden elde edilen gelirlerin neredeyse iki katı kadar. 2024'te, bilet gelirlerinde en yüksek kazancı elde eden 10 kulüpten 6'sı İngiliz kulüpleri. Bu kulüpler, aynı zamanda her biletten alınan gelirde de üst sıralarda yer alıyor.

İngiliz kulüpleri, büyük bir finansal güce sahip olduklarını gösteriyor. Fakat bu yüksek bilet fiyatları, taraftarların tepkisini çekiyor. FSA (Futbol Taraftarları Derneği) Başkanı Tom Greatrex, bilet gelirlerinin kulüplerin sağlıklı finansal durumu hakkında bilgi verdiğini, ancak aynı zamanda son yıllarda fiyat artışlarının taraftarlar arasında hoşnutsuzluk yarattığını belirtiyor.

Stadyum genişletmeleri ve lüks koltuk satışları, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Liverpool ve Manchester City gibi kulüplerin bilet gelirlerini önemli ölçüde artırdı. Özellikle Arsenal ve Tottenham, Londra’daki modern stadyumlarında yüksek değerli misafir koltuk satışları sayesinde kazançlarını artırmış durumda.

Ancak kulüplerin ticari gelirlerini artırmaya yönelik hamleleri, her taraftarın maça gitmesini zorlaştırıyor. Sheffield Hallam Üniversitesi'nde spor finansmanı üzerine ders veren Dan Plumley, kulüplerin stadyum genişletme ve lüks koltuk satışlarına odaklanarak daha fazla gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Ancak, bu durum ortalama taraftar için bilet bulmayı zorlaştırıyor.

UEFA raporunda, kulüplerin her taraftardan kazandığı ortalama bilet geliri £29 ile £37 arasında değişiyor. Ancak bu rakamlar kulüplerin artan operasyonel maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda anlam kazanıyor. 2023’te Premier Lig kulüpleri, toplamda 1,5 milyar sterlinlik operasyonel maliyetler gerçekleştirdi. Bu rakam, Almanya'dan sonra Avrupa'daki en yüksek ikinci seviyeye ulaşan bir harcama. Kulüplerin, transfer harcamaları, oyuncu maaşları ve yüksek işletme maliyetlerini karşılayabilmek için maç günü gelirlerini ve sponsorluk anlaşmalarını maksimize etmeleri gerekiyor.

Raporda, İngiliz kulüplerinin oyuncu maaşlarına büyük miktarda yatırım yaptığı vurgulanıyor. Premier Lig kulüpleri, 2023 yılında oyuncu maaşlarına 4 milyar sterlin harcayarak, İspanya’nın 2,1 milyar sterlinlik harcamasını iki katına çıkardı. Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Arsenal kulüpleri, transferlerde en yüksek harcama yapan kulüpler arasında yer alıyor. Chelsea'nin 2024 kadrosu, bugüne kadar oluşturulmuş en pahalı kadro olarak kayda geçti.

Diğer yandan, kulüplerin personel maaşlarına yapılan harcamalar da hızla artıyor. 2023 yılı itibarıyla Premier Lig kulüpleri, toplamda 1 milyar sterlinlik personel maaşı ödemesi gerçekleştirdi. Bu rakam, Almanya'nın iki katı kadar. Kulüplerin ticari faaliyetlerini artırmak için daha fazla personele ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Bütün bu finansal büyümenin ardında, kulüplerin taraftar kitlesinin sadakatini artırmaya yönelik çalışmalar yer alıyor. Ancak, her bilet artışı ve personel maaşı artışı, futbolseverler için bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Taraftarlar, kulüplerin yüksek fiyatlarla sadakati sömürmesinden ve artan maliyetlerden şikayetçi.

Taraftarlar için bilet fiyatlarındaki artış, sadece finansal bir sorun değil; kulüplerin gelirlerini artırmaya yönelik değişen stratejiler, futbolun geleceğiyle ilgili kaygıları da beraberinde getiriyor.