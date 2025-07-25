Premier Lig devinden Kenan Yıldız'a servet! Juventus'ta panik

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Premier Lig devinden Kenan Yıldız'a servet! Juventus'ta panik

Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız'a Premier Lig devinden astronomik bir teklif geldiği öğrenildi.

İtalya Serie A'da yeni sezona teknik direktör Tudor yönetiminde hazırlanan Juventus'ta ligin başlamasına kısa süre kala milli yıldız Kenan Yıldız'la ilgili transfer haberleri çıkmaya devam ediyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkan çeken 20 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi Chelsea devreye girdi.

Londra ekibinin Kenan Yıldız için 65 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

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Juventus'un Chelsea'nin teklifini değerlendirdiği ancak kabul etmediği ve milli futbolcunun ayrılığını düşünmediği ifade edildi.

Kenan Yıldız için yapılan teklifin reddedilmesinin ardından Chelsea'nin listesindeki diğer isimlere yöneldiği kaydedildi.

Juventus'ta geçtiğimiz sezon 52 maçta 12 gol ve 9 asistle oynayan milli futbolcu, takımın değişilmez isimlerinden olmuştu.

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