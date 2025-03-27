Premier Lig ekibi 2 oyuncuyu tribünden izleyecek: Derbi maçına geliyorlar

Süper Lig’in 29. Haftası derbi mücadelesine sahne olacak. Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği mücadele şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor.

Merakla beklenen derbi mücadelesi transfer piyasası için de ayrı bir önem taşıyor. Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın 2 oyuncuyu izlemek için İstanbul’a geleceği öğrenildi. Londra temsilcisinin Galatasaray’ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy’u tribünden izleyeceği belirtiliyor.

West Ham United’ın gözlemcilerinin hazırlayacağı raporun transferde belirleyici olması bekleniyor.

İngiliz ekibi 2 oyuncuyu yaklaşık 1 yıldır takip ediyor. Barış Alper'ın ismi daha önce West Ham ile beraber Nottingham Forest'le de ciddi şekilde anılmıştı. Semih Kılıçsoy ise bir dönem Aston Villa'nın transfer gündemine gelmişti.