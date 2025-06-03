Premier Lig ekibi Crystal Palace'a UEFA Avrupa Ligi şoku

Kaynak: AA
Premier Lig ekibi Crystal Palace'a UEFA Avrupa Ligi şoku

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekibi Crystal Palace, UEFA'nın çok kulüplü sahipliği kuralları nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edilebilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Crystal Palace'ın, ABD'li hissedarı John Textor'un aynı zamanda Fransız ekibi Lyon'un da ortağı olması nedeniyle turnuvaya alınmama ihtimali var.

UEFA KURALI VAR

UEFA kurallarına göre sahibi aynı kişi olan iki kulübün aynı organizasyonda yer alamayacağına dair bir madde bulunuyor.

Mayıs ayında Wembley Stadı'nda oynanan finalde, tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonluğuna ulaşan Crystal Palace, Eberechi Eze'nin golüyle Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

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