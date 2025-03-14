Premier Lig ekibi Semih Kılıçsoy için ısrarcı: Ara transferde de istemişlerdi

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Premier Lig ekibi Semih Kılıçsoy için ısrarcı: Ara transferde de istemişlerdi

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den talip çıktı. Genç oyuncuya daha önce de talip olan Newcastle United transfer için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan ve Avrupa'da göz önünde bulunan Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu.

Europa Calcio'nun haberine göre; Newcastle United genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, siyah-beyazlı ekibin Semih için 15 milyon euroluk bir teklifi kabul edilebileceği yazıldı.

Aynı zamanda Newcastle'nin Semih Kılıçsoy'u kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği, ancak bir anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Ayrıca haberde, Beşiktaş eski Hasan Arat yönetimi sezon başında Aston Villa'dan gelen benzer bir teklifi reddettiği belirtildi.

Bu sezon siyah-beyazlı forma ile toplamda 37 maça çıkan Semih, bu müsabakalarda 4 gol atıp 6 asist yapma becerisi gösterdi.

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