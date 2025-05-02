Premier Lig ekibi talip olmuştu! Galatasaray yeni sezonun ilk imzasını atıyor

Galatasaray, iç transferde Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Kaan Ayhan ve Barış Alper'in sözleşmesini uzatmıştı. Yönetim, yerlilerden Yunus Akgün'le görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürürken bir yıldız ile daha yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.

GALATASARAY DAVINSON SANCHEZ İLE UZATIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da yabancılarda ise sıradaki imzayı Davinson Sanchez atacak. Sarı-kırmızılılar, 2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Kolombiyalı savunmacı ile lig biter bitmez masaya oturacak.

EVERTON TALİP OLDU

Bu sezon 38 maçtaki savunma performansını hücumda 5 gol ve 2 asistle süsleyen Davinson Sanchez'e, İngiliz ekibi Everton talip oldu. Premier Lig takımının teklif yapmaya hazırlandığı başarılı stoperi Galatasaray satmayı düşünmüyor.