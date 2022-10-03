Premier Lig'de ayrılık

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Bu sezon 8 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Wolverhampton Wanderers, 18. sırada yer alıyor.
Bruno Lage, İngiltere temsilcisinden önce altyapısında da görev aldığı Portekiz ekibi Benfica'yı 2019-2020 yıllarında çalıştırmıştı.
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