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Premier Lig'de ayrılık

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta teknik direktör Bruno Lage ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 09:01
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Premier Lig ekibi Wolves'te teknik direktör Bruno Lage ile yollar ayrıldı

Premier Lig'de ayrılık
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Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Bu sezon 8 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Wolverhampton Wanderers, 18. sırada yer alıyor.

Bruno Lage, İngiltere temsilcisinden önce altyapısında da görev aldığı Portekiz ekibi Benfica'yı 2019-2020 yıllarında çalıştırmıştı.

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