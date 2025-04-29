Premier Lig, Hindistan'ta ilk ofisini açtı

Premier Lig, Hindistan’daki etkileşimini derinleştirmek amacıyla Mumbai’de resmi bir ofis açtığını duyurdu. Açılış, ligin Hindistan’da yıllardır sürdürdüğü altyapı ve genç yetenek destek projelerine yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyor.

Yeni ofis, lig ve kulüplerin Hindistan’daki milyonlarca hayranıyla daha doğrudan iletişim kurmasını sağlayacak. Premier Lig CEO’su Richard Masters, Hindistan’daki bilinçli futbolsever topluluğuna dikkat çekerek bu adımın bölgedeki fırsatları artıracağını belirtti.

2007’den bu yana British Council iş birliğiyle yürütülen Premier Skills programıyla 18 eyalette 7.300’den fazla antrenör, hakem ve eğitici desteklendi; 124 bin genç futbolcuya ulaşıldı. Ayrıca Premier Lig, 2014’ten beri Hindistan Süper Ligi ile bilgi ve uzmanlık paylaşımını sürdürüyor.

Mumbai ofisi, 2025 Mayıs’ında düzenlenecek olan 6. Next Gen Kupası’na da ev sahipliği yapacak. Turnuvada Premier Lig kulüplerinin U19 takımları ile ISL genç takımları karşılaşacak.

Hindistan’daki yeni ofis, Premier Lig’in daha önce Singapur, New York ve Pekin’de açtığı uluslararası ofislerin devamı niteliğinde.