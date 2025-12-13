Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın iflasın eşiğinde olduğu iddia edildi.

İngiltere basınında yer alan bilgilere göre, artan borç yükü ve nakit akışındaki sorunlar nedeniyle Wolverhampton Wanderers yönetimi, kulübün finansal dengesini koruyabilmek adına kadro yapılanmasında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

WOLVES TÜM FUTBOLCULAR İÇİN TEKLİFE AÇIK

Wolverhampton, A takımdaki tüm futbolcular için gelen teklifleri değerlendirmeye açık durumda. Yıldız isimler, genç yetenekler ve takımın omurgasını oluşturan oyuncular dahil olmak üzere hiçbir futbolcu için “dokunulmaz” statüsü bulunmuyor.

Kulübün kısa vadede nakit yaratmayı hedeflediği, bu nedenle bazı oyuncuların piyasa değerlerinin altında bedellerle elden çıkarılabileceği belirtiliyor.

GALİBİYETSİZ WOLVES PREMIER LİG'DE SON SIRADA

Premier Lig'de 15 hafta sonunda galibiyeti bulunmayan tek takım olan Wolves, 2 puanla son sırada yer alıyor. Sezona Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Victor Pereira yönetiminde başlayan İngiliz kulübü alınan kötü sonuçlar nedeniyle Portekizli teknik adamın görevine son vermişti. Ancak yeni teknik direktör Rob Edwards da tabloyu tersine çeviremedi. Wolves yeni hocasıyla çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Mali açıdan zor günler geçiren kulüp aynı zamanda sportif anlamda da dibi görmüş durumda.