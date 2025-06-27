Premier Lig şampiyonu, Hollandalı teknik direktörle yolları ayırdı

Kaynak: AA
Premier Lig şampiyonu, Hollandalı teknik direktörle yolları ayırdı

Championship'e düşen Leicester City, teknik direktör Ruud Van Nistelrooy ile yollarını ayırdı.

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Ruud van Nistelrooy ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kasım 2024'te takımın başına geçen 48 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Van Nistelrooy da yaptığı açıklamada, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, "Kulüpte görev yaptığım süre boyunca gösterdikleri profesyonellik ve özveri için Leicester City oyuncularına, antrenörlerine, akademisine ve birlikte çalıştığım tüm personele, destekleri için taraftarlara şahsen teşekkür ediyor, bu vesileyle kulübe gelecek için iyi dileklerde bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Üç kıtada sekiz ülkede çekilen belgeselin ilk tanıtımı yayında
Üç kıtada sekiz ülkede çekilen belgeselin ilk tanıtımı yayında
“Kısa Sürdü Babamın Devrimciliği”
“Kısa Sürdü Babamın Devrimciliği”
MHP’den çok konuşulacak CHP açıklaması! “Mutlak Butlan” iddiaları ortaya atılmıştı
MHP’den çok konuşulacak CHP açıklaması! “Mutlak Butlan” iddiaları ortaya atılmıştı
38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulundu
38 yıllık Türk deri üreticisi konkordato talebinde bulundu
Ekonomik alarm: Çin, Rusya ve Japonya krizin eşiğinde
Ekonomik alarm: Çin, Rusya ve Japonya krizin eşiğinde