Premier Lig tarihinin rekorunu kırarak Liverpool'da

Premier Lig'de Arne Slot'un ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Liverpool, daha güçlü bir kadro oluşturmak adına transfer düğmesine bastı. İngiliz devi ilk transferini yaptı.

FLORIAN WIRTZ REKOR BEDELLE PREMIER LİG'DE

Liverpool, Bayer Leverkusen'de forma giyen Alman oyuncu Florian Wirtz'i kadrosuna kattı. Henüz resmi açıklama yapılmayan transferde bonservis bedeli de belli oldu.Liverpool yönetimi, Wirtz için Bayer Leverkusen'e bonuslarla birlikte 150 milyon euro'luk bir ödeme yapacak. Florian Wirtz, Premier Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.