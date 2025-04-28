Premier Lig yeni sefirini selamlıyor: Salah'tan tarihe geçen başarı

Tottenham Hotspur’a karşı 5-1 galibiyetin alındığı maçta 4. golü atarak bu başarıyı elde eden Mısırlı yıldız, Premier Lig'deki 185. golünü kaydetti. Bu golle, sadece dört futbolcu onu geride bırakmış durumda. Salah, daha önce Manchester City'nin efsane ismi Sergio Agüero'yu 184 golle geride bırakmıştı.

Salah, 297. Premier Lig maçında 185. golünü atarken, İngiltere’de 2013-2015 yılları arasında Chelsea formasıyla da 13 maçta 2 gol atmıştı. Premier Lig’in tüm zamanlarındaki gol sıralamasında, Salah’ın önünde Andy Cole (187 gol), Wayne Rooney (208 gol), Harry Kane (213 gol) ve lider Alan Shearer (260 gol) bulunuyor. Salah’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması, onu en azından 2. sırada tutmayı garantiliyor.

Ayrıca, Premier Lig’in 2023/24 sezonu gol kralığı yarışında 28 golle lider durumda bulunan Salah, Thierry Henry'nin rekoruna yaklaşarak dördüncü kez bu unvanı kazanmaya odaklanıyor.