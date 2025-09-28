Premier Lig'de 90+ draması: Arsenal'dan muhteşem geri dönüş!

Premier Lig'de 6. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Newcastle United Arsenal'i konuk etti.

WOLTEMADE YİNE ATTI

St. James Park'ta dev rekabete sahne olan karşılaşmada; 34'üncü dakikada yeni forveti Nick Woltemade'nin kafa golüyle öne geçen Newcastle uzun süre skor üstünlüğünü korudu.

SON SÖZÜ GABRIEL SÖYLEDİ

Maçın son bölümünde baskısını artıran Arsenal aradığı golü Merino ile bularak durumu beraberliğe getirdi.

Nefes kesen mücadelede uzatma dakikaları gerilim dolu geçerken Arsenal, 90+6'da klasikleşen korner organizasyonu sonucu Gabriel'in attığı kafa golüyle galibiyete uzandı.

???? Arsenal, Gabriel ile 90+6'da geri döndü!



???? Yine Premier League yine drama. | #PL pic.twitter.com/fYOWD6xlYi — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 28, 2025

LIVERPOOL İLE PUAN FARKINI ERİTTİ

Arsenal, zorlu deplasmandan son dakika golüyle galip ayrıldı. Bu kritik zaferle puanını 13’e yükselten Londra ekibi, ikinci sıraya yerleşti. Arsenal, Crystal Palace deplasmanından son dakikada yediği golle puansız ayrılan lider Liverpool ile arasındaki puan farkını da 2’ye indirmiş oldu.