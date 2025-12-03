Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City Fulham'a konuk oldu.

CRAVEN COTTAGE'TA RÜYA GİBİ MAÇ

Gol düellosuna dönen mücadelede futbolseverler son dönemin en sıra dışı 90 dakikasına tanıklık etti. Craven Cottage’ta 54. dakikada skoru 5-1’e taşıyan Manchester City, art arda gelen gollerle büyük bir şok yaşasa da sahadan 5-4’lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

MANCHESTER CITY FARKI 4'E KADAR ÇIKARDI

Mücadelenin ilk yarısında Manchester City'nin Erling Haaland, Reijnders ve Foden ile bulduğu gollere Fulham Emile Smith Rowe ile karşılık verdi.

Devreye 3-1'lik üstünlükle giren Guardiola'nın ekibi, ikinci yarının başında da yine sahneye çıkan Foden ve topu kendi kalesine Sander Berge'nin golleriyle farkı artırdı.

FULHAM MUCİZE GERİ DÖNÜŞE YAKLAŞTI

Mücadeleyi bırakmayan Fulham, Iwobi ve ikinci yarıda oyuna giren Chukwueze’nin peş peşe kaydettiği gollerle, uzatmalar da dahil yaklaşık son 15 dakikalık dilime girerken farkı bire indirmeyi başardı.

Son bölümde skoru korumayı başaran Manchester City mucize bir geri dönüşün önüne geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 28'e yükseltti.