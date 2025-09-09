Premier Lig'de flaş gelişme! Fenerbahçe'nin Tedesco görüşmeleri zora girdi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör listesinin ilk sırasında yer alan Domenico Tedesco ile ilgilenen Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo'nun görevine resmen son verdi.

Geçtiğimiz sezon Premier Ligi 6. sırada tamamlayarak 30 yıl sonra Avrupa bileti alan Nottingham Forest'ta Portekizli teknik adam Nuno Esprito Santo'nun görevine son verildi.

İngiliz kulübünün teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin de ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu Domenico Tedesco'yu getirmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün bugün içerisinde açıklanması beklenirken Premier Lig seçeneğinin ortaya çıkması Tedesco konusunda sarı-lacivertli yönetimi zor durumda bırakabilir.

