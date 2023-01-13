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Joao Felix'e ilk maçında büyük şok. Chelsea yıkıldı

Chelsea Fulham'a da yenildi, 10. sıraya indi

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 04:48
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Premier Lig'de Fulham, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti

Joao Felix'e ilk maçında büyük şok. Chelsea yıkıldı
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İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.

Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

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