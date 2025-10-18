Premier Lig'in (İngiltere ligi) 8. haftasında Manchester City, Everton'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede gol perdesini 58. dakikada Erling Haaland açtı ve takımını öne geçirdi. 63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Norveçli yıldız, farkı ikiye çıkarı.

Maçı 2-0 kazanan Manchester City 16 puana yükselirken, Everton 11 puanda kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026 günü Manchester City'ye konuk olacak.

HAALAND ZİRVEDEKİ YERİNİ PEKİŞTİRDİ

Everton'a maçındaki performansıyla gol sayısını 11'e çıkaran Haaland, Premier Lig gol krallığında zirvede bulunuyor. Haaland'ı 6 golü bulunan Bournemouth oyuncusu Antoine Semenyo takip ediyor.

Haaland, bu sezon resmi maçlarda attığı gol sayısını ise 14'e yükseltti. 25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'de görev yaptığı 2 maçta da 3 gol atmıştı.