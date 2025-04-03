Premier Lig'de kriz: Hakemin sarı dediğine kurul kırmızı dedi

Everton’ın Liverpool’a 2-1 mağlup olduğu Merseyside derbisinde James Tarkowski’nin Alexis Mac Allister’a yaptığı sert müdahale sonrası sadece sarı kartla cezalandırılması büyük tepki çekti. Mücadelenin 11. dakikasında Everton’lı savunmacı topa müdahale ederken Mac Allister’ın dizinin hemen altına kramponuyla sert bir darbe indirdi.

Hakem Sam Barrott, pozisyonu sarı kartla geçiştirirken VAR hakemi Paul Tierney de kararı destekleyerek ek bir incelemeye gerek duymadı. Ancak Premier Lig hakemlerinden sorumlu Profesyonel Oyun Hakemleri Kurulu (PGMOL), bu kararın hatalı olduğunu açıkladı.

PGMOL: "POZİSYON KIRMIZI KART GEREKTİRİYORDU"

PGMOL yetkilileri, Tarkowski’nin müdahalesinin ciddi faullü oyun kapsamına girdiğini ve hakem Barrott’un pozisyonu saha kenarında tekrar izleyerek kararını değiştirmesi gerektiğini belirtti. Hakem Barrott’un, pozisyonu saha içinde sadece sert ve dikkatsiz bir müdahale olarak değerlendirdiği, VAR’ın ise bunu bariz bir hata olarak görmediği aktarıldı.

Hakem kurulu, Liverpool kulübüyle de temasa geçerek hata yaptıklarını kabul etti. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, hakemlerin hata yaptıklarında bunu kabul etmelerinin olumlu olduğunu belirtti. "Sezon genelinde İngiltere’deki hakemlerin performansı fena değil, hatalar her zaman olur. Önemli olan bu hataların lig sıralamasını doğrudan etkilememesi" dedi.

MOYES: "TARKOWSKİ ŞANSLIYDI"

Everton Teknik Direktörü David Moyes de Tarkowski’nin kırmızı kart görmeyerek şanslı olduğunu kabul etti. Maç sonrası Mac Allister’a giderek özür dileyen Tarkowski’nin ise olayın büyümesini önlemek adına barışçıl bir tavır sergilediği ifade edildi.

PGMOL, bu tip kritik kararlar konusunda daha şeffaf olmayı amaçladıklarını ve böyle hataların hemen kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı. Hakem Kurulu Başkanı Howard Webb’in "Match Officials Mic’d Up" programında bu konuyu daha detaylı ele alması bekleniyor.

JOTA’NIN GOLÜ DE TARTIŞMA YARATTI

Maçta tartışmalı bir diğer olay ise Diogo Jota’nın attığı galibiyet golü oldu. Everton tarafı, gol öncesinde ofsayt olduğunu iddia ederken, PGMOL pozisyonu inceledi ve Luis Diaz’ın ofsayt konumunda bulunmasına rağmen oyuna etki etmediğine hükmetti. Bu karar da Everton camiasında tepkilere neden oldu.

VAR HATALARI AZALDI MI?

Premier Lig yönetimi, sezon başından bu yana Video Yardımcı Hakem’in (VAR) verdiği hatalı kararlarla ilgili bir güncelleme paylaştı. Lig yetkilileri, bu sezon şu ana kadar 13 VAR hatası yapıldığını, geçen sezonun aynı döneminde bu sayının 20 olduğunu belirtti.

Bu hataların dördünün yanlış VAR müdahalesi, dokuzunun ise VAR’ın devreye girmemesi gereken pozisyonlar olduğu açıklandı. VAR’ın her üç maçta bir devreye girdiği ve "Kilit Maç Olayları" kararlarında doğruluk oranının yüzde 96.4’e çıktığı ifade edildi.