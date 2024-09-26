Premier Lig’de ilk kez oldu. Harcanan büyük paralar da çare olmadı

Avrupa’nın 5 büyük ligi içinde en fazla gelir elde eden ve transfere en büyük harcamayı yapan Premier Lig kulüpleri büyük bir rekabetin içinde olsalar da bazı takımlar büyük hayal kırıklığına neden oldu. Ortaya çıkan bir istatistik Premier Lig’de başarılı olmanın tek yolunun para olmadığını ortaya koydu.

Opta’nın verilerine göre, Premier Lig tarihinde ilk kez 6 takım, ilk 5 maçta hiç galibiyet alamadı. Söz konusu takımlar Southampton, Ipswich, Leicester, Crystal Palace, Everton ve Wolves oldu. Premier Lig tarihinde bir ilke imza atan takımlar ligin son 6 sırasını belirledi.

Öte yandan açıklanan farklı verilere göre 1995-1996 sezonundan bu yana Premier Lig’de küme düşme puanlarının zaman içindeki sert düşüşünü ortaya koydu. Geçen sezon, Premier Lig’de küme düşme puanının en düşük olduğu sezon olarak kayıtlara geçti.

1995-1996 sezonunda Premier Lig’de 36 puan toplayan bir takım küme düşerken, geçen sezon ise 27 puana geriledi. Söz konusu dönemde küme düşmeyi belirleyen en yüksek puan 2002-2003 sezonunda 43 puan oldu.

PARA HARCAMAK SORUNU ÇÖZER Mİ?

Avrupa’nın en büyük ligleri içinde en fazla paranın harcandığı Premier Lig’de büyük harcamaların kümede kalmak için yeterli olup olmayacağı merak konusu oldu. Ipswich, Southampton ve Leicester City’nin bu sezon yaptığı toplam transfer harcaması 314,5 milyon sterlini buldu. Ancak yapılan bir hesaplamaya göre söz konusu 3 takımın da küme düşmesi bekleniyor.