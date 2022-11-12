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Manchester City'i 90+8'de vurdular: Brentford mucizesi

Brentford, Manchester City'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle yendi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 18:17
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Premier Lig'de Manchester City evinde yıkıldı

Manchester City'i 90+8'de vurdular: Brentford mucizesi
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İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Brentford'a 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Brentford'u ağırladı.

Konuk ekip, 16 ve 90+8. dakikalarda Ivan Toney'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Manchester City'nin tek golü ise 45+1. dakikada Phil Foden'dan geldi.

İç sahadaki ilk yenilgisini yaşayan ve 32 puanda kalan Manchester ekibi, Dünya Kupası arasına lider Arsenal'ın arkasında ikinci sırada girdi. Dört hafta sonra kazanan Brentford ise 19 puana ulaştı.

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