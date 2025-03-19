Premier Lig’de oynayan Türk oyuncuları piyasa değeri ortaya çıktı

Premier Lig'de Türk futbolcular Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Enes Ünal (Bournemouth), Altay Bayındır (Manchester United) ve Yunus Emre Konak (Brentford) forma giyiyor.

Transfermarkt'ın Premier Lig için yaptığı piyasa değeri güncellemesinden sonra bu isimlerin de güncel değerleri belli oldu.

4 futbolcunun da piyasa değerinde hiçbir değişim yaşanmadığı açıklandı. Transfermarkt'a göre mart güncellemesi sonrası Premier Lig'de oynayan Türk futbolcuların piyasa değeri şöyle:

Yunus Emre Konak - Brentford - 4.5 milyon euro

Altay Bayındır - Manchester United - 10 milyon euro

Enes Ünal - Bournemouth - 13 milyon euro

Ferdi Kadıoğlu - Brighton - 30 milyon euro