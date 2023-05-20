Premier Lig'de şampiyon Manchester City!

Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, Nottingham Forest deplasmanına çıktı.

Topçular, mücadeleyi Taiwo Awoniyi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 kaybetti.

Bu sonuçla 81 puanda kalan Arsenal, şampiyon olma umutlarını yitirdi.

85 puanda bulunan Manchester City ise bu sonuçla, ligde dokuzuncu şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

SEZONU ÜÇ KUPA İLE TAMAMLAYABİLİR

Manchester City, yarın evinde Chelsea ile karşılaşacak ve kupayı kaldıracak.

Ayrıca City'nin sezonu üç kupa ile tamamlama ihtimali devam ediyor.

Guardiola'nın öğrencileri, FA Cup finalinde Manchester United ile, Şampiyonlar Ligi finalinde ise Inter ile karşılaşacak.