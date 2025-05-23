Premier Lig'de sezonun oyuncusu Salah: Henry’i yakaladı

Liverpool forması ile başarılı bir sezona daha imza atan Muhammed Salah, Londra'da ödüllendirildi. Mısırlı Yıldız, Spor Yazarları Derneği'nce yılın erkek oyuncusu ödülüne layık görüldü. Salah, eski Arsenal golcüsü Thierry Henry'den sonra ödülü üç kez kazanan, ikinci oyuncu oldu.

“BU ÖDÜLÜ KAZANDIĞIMDA KENDİMİ ÖZEL HİSSEDİYORUM"

2018 ve 2022 yıllarında da aynı ödülü kazanan başarılı futbolcu, "yılın oyuncusu" ödülünün kendisi için çok şey ifade ettiğini belirtti. Salah, "Bu ödülü kazandığımda her zaman kendimi özel hissediyorum, spor yazarları tarafından ödüle layık görülmek çok özel" ifadelerini kullandı.

PREMİER LİG TARİHİNİN EN GOLCÜ YABANCISI

Bu sezon, Premier Lig'de 28 gol, 18 asistle Liverpool'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Muhammed Salah, Premier Lig'i kazanmak ve bunda etki sahibi olmanın çok keyifli olduğunu kaydetti. Yıldız futbolcu, Premier Lig tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu unvanını da aldı.

Slah Premier Lig'de hem gol hem de asist krallığında zirvede bulunuyor.

Yılın oyuncuları listesinde ikinci sıraya, Salah'ın takım arkadaşı Virgil Van Dijk layık görüldü.

"Yılın en iyi kadın oyuncusu" ödülü ise Arsenal'in forveti Alessia Russo'ya verildi.