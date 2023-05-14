Premier Lig'de taraftar rakip takım teknik direktörüne saldırdı. Verilen ceza herkesi şaşırttı

İngiltere Premier Ligi'nde Leeds United ve Newcastle United arasında oynanan mücadele sonrası Leeds United taraftarı, Newcastle United Teknik Direktörüne saldırdı.

Premier Lig'de taraftar rakip takım teknik direktörüne saldırdı. Verilen ceza herkesi şaşırttı

Premier Lig'in 36. haftasında Leeds United, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Bu sonuçla Leeds United, 18. sırada 31 puanda kalırken, Newcastle United ise 3. sırada 66 puanla haftayı kapattı. 2-2 sona eren mücadelede skandal anlar yaşandı.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI VERİLDİ
Leeds United taraftarı sahaya girerek Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'a yöneldi. Deneyimli hocayı itekleyen taraftar güvenlik güçlerince hemen stat dışına çıkarıldı. Yaşananlar sonrası Leeds United taraftarı ömür boyu tribünden men edildi.

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