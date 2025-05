Premier Lig'de 2024-2025 sezonunun golü ödülü Omar Marmoush'un oldu.

Premier Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamada, Manchester City'nin Mısırlı yıldızı Omar Marmoush'un, Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth karşısında bulduğu skorun, sezonun golü seçildiği duyuruldu.

İşte o gol;

It might have been a late entry from @OmarMarmoush, but it was SO worth the wait ???? #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/6QdejzyF9m