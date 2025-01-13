Premier Lig’deki büyük çekilme transfere de yansıdı. İki kulübün hedefi Tchouameni

Kaynak: DHA
Premier Lig’deki büyük çekilme transfere de yansıdı. İki kulübün hedefi Tchouameni

Premier Lig’de uzun süredir şampiyonluğu iki büyük adayı olan Manchester City ve Liverpol bu sefer de transferde karşı karşıya geldi. İngilizlerin dev kulüpleri Real Madrid’in orta sahası Tchouameni'yi istiyor.

İngiltere Premier Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Manchester City ile lig lider Liverpool, bu kez transfer için karşı karşıya geldi.

İki takım, Real Madrid’in 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istiyor. Liverpool daha önce 2022 yılında Fransız oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak Tchouameni'nin tercihi Real Madrid olmuştu.

Öte yandan Guardiola ile yeni sözleşme imzalayan ve takımda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Manchester City de Tchouameni’yi yaz transfer döneminde kadrosunda görmek istiyor. Öte yandan Real Madrid ise devre arası transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusunu bırakması istemiyor.

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