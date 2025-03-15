Premier Lig’den 2 kulüp Semih’in peşinde

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig takımlarının ilgisi devam ediyor. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Semih'e ilgi gösteren ilk kulüp Newcastle United oldu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmak genç golcünün yıldızını daha da parlattı ve Semih Kılıçsoy hücum hattını güçlendirmek isteyen Newcastle'ın dikkatini çekti.

Bu arada Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı transfer eden Aston Villa'nın da Semih'e karşı ilgisi var.

İngiliz kulübü, siyah beyazlı futbolcuya geçen sezon talip olmuş ancak Beşiktaş, 20 milyon euronun altına satmayacağını bildirmişti.

Potansiyeli ve gelişen yeteneği Semih'i yatırım yapmak isteyen kulüplerin hedefi haline getirdi.