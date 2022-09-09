Premier Lig'e ara verildi

Premier Lig yönetimi, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bu hafta müsabakaların oynanmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta Premier Lig maç turu ertelenecek." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan kayıp nedeniyle Arsenal, West Ham ve Manchester United'ın Avrupa'da oynadığı karşılaşmaların yanı sıra, temsilcimiz Başakşehir'in Hearts'a konuk olduğu müsabakanın devre arasında da saygı duruşu gerçekleştirilmişti.

6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 70 yıl ile süresiyle Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.