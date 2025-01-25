Premier Lig’den yine Semih Kılıçsoy için geldiler. Beşiktaş teklifi reddetmişti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den talip var. Daha önce genç golcü için teklif veren ancak eski yönetimin reddettiği Aston Villa, bir kez daha genç oyuncu için geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, bir süredir izlediği Semih’i mutlaka takımında görmek istiyor. İngiliz ekibinin genç golcüyü ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ 15 MİLYON EURO'YU REDDETMİŞTİ

Semih Kılıçsoy'u uzun süredir radarında bulunduran Aston Villa, milli futbolcu için geçtiğimiz yaz da girişimlerde bulunmuştu.

Beşiktaş’ın eski başkanı Hüseyin Yücel, İngiliz ekibinin 12 milyon Euro olan ilk teklifini 15 milyon Euro + 1 futbolcu olarak revize ettiğini, ancak Hasan Arat'ın teklifi az bulduğunu belirtmişti.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 18 maçta görev alan Semih Kılıçsoy, 1 gol ve 2 asist kaydetti. Milli futbolcu, özellikle geçen sezon çıktığı 23 lig maçında attığı 11 golle tüm Avrupa'nın dikkatini çekmişti.