Dünyanın konuştuğu adam Haaland: Nasıl bu kadar gol attığını açıkladı

İngiltere Premier Lig'e adım attığından bu yana rekorları alt üst eden Erling Haaland, daha ilk 8 maçta 14 gole ulaştı.

Bu maçların 3'ünde hat trick yaparak erişilmesi zor bir rekor kıran Haaland, yine 3 gol attığı 6-3 kazandıkları Manchester United karşılaşmasının ardından başarısını sırrını açıkladı.

Manchester City'nin internet sitesindeki açıklamasında Haaland, takım arkadaşı Kevin de Bruyne'nın başarısında büyük rol oynadığını söyledi.

22 yaşındaki Norveçli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

“De Bruyne ile bağımız çılgınca. Geçişlerde birbirimizi buluyoruz. Sadece birkaç aydır kulüpteyim, ancak aramızdaki kimya çok doğal geliyor. Belki de en iyi kısmı bu. Her şey çok doğal. Kaçıyorum ve o beni buluyor. Bunun doğal olarak gelişmesinden daha iyi bir şey yok.

Harika, gerçekten çok özel bir durum. Ama diğerlerini de unutamayız. Kevin bir oyuncu ama bütün gün burada durup tüm takım hakkında konuşabilirim. Sadece o değil, başkaları da var.”