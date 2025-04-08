Premier Lig'in 15'lik yıldızı! Formasındaki detay dikkat çekti

Leicester City oyuncusu Jeremy Monga, Leicester'ın pazartesi günü Newcastle United'a evinde 3-0 yenildiği maçın 74. dakikasında yedek kulübesinden oyuna girdi.

15 yaş ve 271 günlükken Monga, Arsenal'li Ethan Nwaneri'nin ardından Premier Lig’deki ikinci en genç oyuncu oldu. Bu alanda rekor Arsenalli Ethan Nwaneri’ye ait. Nwaneri, Eylül 2022'de 15 yaşında ve 181 günlükken ilk maçına çıkmıştı.

Ancak Leicester'ın iç saha formasının sponsoru, bir çevrimiçi kripto para oyun platformu olduğu için, İngiliz oyuncu bu formayı giyemedi. Onun yerine sponsoru bulunmayan bir formayla sahaya çıktı.

Premier Lig'in uymayı taahhüt ettiği 2005 Kumar Yasası'nın 2020'de yapılan bir incelemesi, 18 yaşın altındaki oyuncuların kumar sponsorlarının yer aldığı formaları giymesini yasaklıyor.

Leicester teknik direktörü Ruud van Nistelrooy, Monga hakkında şunları söyledi: “Onun harika özelliklerinden bazılarını görebildiniz. O harika bir kanat oyuncusu ve hızlı. O fantastik bir yetenek, harika bir çocuk. Bu dakikaları hak etti ve umarım daha fazlası gelir.”

Monga, 10 Temmuz'da 16 yaşına girecek ve 2026'da 17 yaşına bastığında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayabilecek.

Monga bu sezon çoğunlukla Leicester'ın U18 ve U23 takımlarında oynadı, ayrıca EFL Trophy’de (İngiliz Futbol Ligi Kupası)üç kez forma giydi.

Şubat ayında Leicester'ın Manchester United'a FA Cup dördüncü turunda 2-1 yenildiği maçta kullanılmayan yedek oyuncu olarak kadrodaydı.

Premier Lig'de forma giyen diğer en genç oyuncular şunlar: Fulham'da 16 yaş ve 30 günlükken oynayan Harvey Elliott, Fulham'da 16 yaş ve 68 günlükken oynayan Matthew Briggs, West Brom'u 16 yaş ve 117 günlükken temsil eden Isaiah Brown ve Leeds'te 16 yaş ve 129 günlükken oynayan Aaron Lennon.