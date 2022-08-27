Kaptan attı 3 puan geldi. Manchester United'dan üst üste ikinci galibiyet

İlk 2 maçını kaybetmesi sonrası geçen hafta Liverpool'u yenerek galibiyetle tanışan Manchester United, Southampton'a konuk oldu.
Bruno Fernandes'in 55. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazanan Manchester United, puanını 6'ya yükseltti. Southampton ise 4 puanda kaldı.
MAÇTA GÖZTEPE DETAYI
St Mary Stadyumu'nun skorborduna maç oynanırken, "Sport Republic ailesine hoş geldin" ifadesiyle sarı-kırmızılı kulübün logosu yansıtıldı.
Bu anın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bilindiği üzere Göztepe'yi satın alan Sport Republic şirketi, aynı zamanda Southampton'ın da hisselerini elinde bulunduruyor.
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