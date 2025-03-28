Premier Lig’in devleri Kenan Yıldız için yarışıyor: Rekor bonservis ödenecek

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Premier Lig’in devleri Kenan Yıldız için yarışıyor: Rekor bonservis ödenecek

Juventus’un genç golcüsü Kenan Yıldız’ın sezon sonunda takımdan ayılabileceği konuşuluyor. Premier Lig’in dev kulüplerinin milli oyuncu için harekete geçtiği ve rekor bonservis ödeneceği öğrenildi.

Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için yeni transfer gelişmesi ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig devleri Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki milli futbolcu için harekete geçti.

Kenan Yıldız'ın menajeri olan Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği aktarıldı. Juventus ise Kenan Yıldız'ı 80 milyon eurodan aşağı bir rakamla bırakmak istemiyor. Bu rakamın ödenmesi durumunda bir Türk oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli rekoru kırılacak.

Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

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