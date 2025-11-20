Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen Kanarya'ya kanat pozisyonu için taraftarları heyecanlandıracak bir isim önerildi.

FENERBAHÇE'YE GABRIEL MARTINELLI ÖNERİSİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Ada ekibi Arsenal, devre arasında tam 4 oyuncusuyla yollarını ayırmak istiyor. Bu isimlerden biri olan Gabriel Martinelli'nin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü. Haberde, sarı-lacivertlilerin teklifi değerlendirmeye aldığı ancak henüz karar vermediği aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Gabriel Martinelli, bu sezon Topçularla 12 maçta süre bulurken, 479 dakika sahada kaldı. Brezilyalı oyuncu, bu sürelerde 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Arsenal ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.