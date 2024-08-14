Premier Lig'ten şaşırtıcı VAR kararı

Geçtiğimiz sezon teknoloji destekli hakemlik sistemine yönelik yoğun eleştirilere rağmen takımlar Haziran ayında VAR'ın kalması yönünde oy kullanmış, Wolverhampton Wanderers ise VAR'ın kaldırılması için imza kampanyası başlatmıştı.

Premier Lig yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada "Futbolda yasak olduğu için canlı VAR sesinin yayınlanmaması durumunda, Premier Lig Maç Merkezi, maç sırasında VAR Merkezi'nden gelen bilgileri sosyal medyada canlı olarak yayınlayabilecek" ifadelerini kullandı.

Yönetimde yapılan açıklamaya gör, hakem kararlarını yayınlamanın yanı sıra @PLMatchCentre adlı X hesabı, şeffaflık sağlamak amacıyla doğrudan VAR merkezinden ve hakemlik uzmanlarından gelen görüşleri de sağlayacak.