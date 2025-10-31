

Amerikalı cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları İngiliz kraliyet ailesi üzerinde büyük baskı oluşturan eski York Dükü Andrew, Kral III. Charles tarafından cezalandırıldı. Buckingham Sarayı tarafından yayımlanan açıklamaya göre İngiltere Kralı III. Charles, Kraliçe II. Elizabeth’in ikinci oğlu olan kardeşi Andrew’un prenslik unvanını elinden aldı ve monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi’ndeki konutundan çıkmasını talep etti. Kararın, Andrew’un seks amaçlı insan kaçakçısı ve pedofili suçlusu Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı açıklandı.



Kral III. Charles’ın küçük kardeşi olan 65 yaşındaki Andrew, adının karıştığı skandallar ve Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle büyük baskı altında kalmış ve yaklaşık iki hafta önce ailesiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından York Dükü unvanından feragat etme kararı aldığını açıklamıştı.



Kral III. Charles'ın Andrew’a yönelik tedbirlerini daha da katılaştırarak kardeşinin "prens" unvanını da elinden almasıyla birlikte Andrew, artık hiçbir unvan olmadan kraliyet ailesinin resmi soyadı ile "Andrew Mountbatten-Windsor" olarak anılacak.



Buckingham Sarayı’nın açıklamasında ayrıca Andrew’un Windsor Kalesi’ndeki 30 odalı malikhanesinin kira sözleşmesini feshetmesi için resmi bildirim gönderildiği ve Andrew’un İngiltere’nin doğusunda özel bir konuta taşınacağı ifade edildi.

"MAJESTELERİNİN DÜŞÜNCELERİ, CİNSEL İSTİSMAR KURBANLARI İLE BİRLİKTE"



Açıklamada, "Kendisi, aleyhindeki suçlamaları reddetmeye devam etmesine rağmen, bu yaptırımlar gerekli görülmüştür. Majesteleri, düşüncelerinin ve en derin sempatisinin tüm istismar kurbanları ve hayatta kalan mağdurlarla olduğunu ve öyle kalmaya devam edeceğini açıkça ifade etmek istemektedir" denildi.



İngiliz basını, saray kaynaklarına dayandırdığı haberlerde kararın Kral III. Charles tarafından alınmış olmakla beraber Prens William dahil kraliyet ailesi tarafından geniş bir şekilde desteklendiğini yazdı.



Andrew, Epstein’in fuhuş kaçakçılığı operasyonunun bilinen kurbanlarından Virginia Giuffre ile mahkeme dışında uzlaşma ile sonuçlanan dava da dahil olmak üzere bir dizi skandalın merkezinde yer almıştı.

Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla Andrew’a gönderildiğini iddia etmişti.



Giuffre, bu ay "Nobody's Girl" başlığıyla yayımlanan hatıratında henüz ergenlik dönemindeyken Andrew’un cinsel saldırısına maruz kaldığını yazmıştı. Andrew’un bu iddiaları reddederek hiç tanışmadığını iddia ettiği Giuffre, nisan ayında 41 yaşında intihar ederek hayatına son vermişti.