‘Prens’ dizisi başarı çıtasını yükseltti

Warner Bros. Discovery’nin dijital yayın platformu Max, yeni sezonu gündem yaratan ‘Prens’ ile başarı grafiğini zirveye taşıdı. Giray Altınok’un başrolünü üstlendiği ve senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte kaleme aldığı fenomen dizi ‘Prens’, üçüncü sezonuyla izleyicileri yine ekran başına kilitlerken Max’in globaldeki başarısına da güçlü bir katkı sundu.

Max original dizisi ‘Prens’, yalnızca Türkiye'de değil; küresel ölçekte de büyük bir performans sergileyerek Max platformunda en çok izlenen yerli orijinal içeriği oldu. Türkiye yapımı ‘Prens’, yerli orijinal yapımlar arasında tüm Max ülkeleri arasında bugüne dek en yüksek izlenme rakamına ulaşan yerli orijinal yapım unvanını aldı.

Üçüncü sezonuyla ülke çapında etkileyici bir izlenme ve etkileşim oranına ulaşan dizi, Max Türkiye abonelerinin dörtte üçünü etkiledi. Aynı zamanda platforma yeni izleyiciler kazandırmada önemli rol oynayarak EMEA bölgesinde yerel bir yapım için en yüksek yeni kullanıcı edinim hacmine ulaştı. Dört yeni Max kullanıcısından üçü, izlemeye ‘Prens’ ile başladı. Bu başarısından dolayı tüm ‘Prens’ ekibini kutluyorum.

Hilal Altın’dan yaza enerjik giriş

Son dönemlerde arka arkaya çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Hilal Altın, yeni şarkısı ‘Sağır Sultan’ı Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Burak Öksüzoğlu’na ait şarkının düzenlemesi Mili B. imzası taşırken şarkının klibini Enes Bilal Taşçı çekmiş. Oldukça enerjik bir şarkı olan ‘Sağır Sultan’, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.

Şarkı, akılda kalan sözleri, kıpır kıpır melodisiyle yaza damga vuracağa benziyor.

‘Sihirli Annem’den rekor üstüne rekor

‘Sihirli Annem’ beyazperdede rekor üstüne rekor kırıyor. 30 Mayıs’ta vizyona giren ‘Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’ filmi, 709 bin 393 kişi tarafından izlenerek 2025 yılının en çok izlenen Türk filmi oldu.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı yapım, 2025 yılının açılış rekorunu da kırmıştı. Vizyona girdiği ilk 3 günde 190 bin 504 kişinin izlediği yapım, Mayıs ayında vizyona giren filmler arasında son 10 yılın en yüksek açılış rakamına ulaşan yerli filmi ünvanını kazanmıştı. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu filmin senaryosunda Gamze Özer ve Arzu Yurtseven imzası bulunuyor.

Aile, sevgi ve birlik mesajlarıyla öne çıkan yapım, yeni macerasıyla her yaştan izleyiciye hitap ederek geniş bir kitleyi sinema salonlarına çekmeyi başardı. Film, periler ve fanilerin karşılaştıkları yeni maceraları konu alıyor.