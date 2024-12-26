Prens dizisine bomba transfer!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Prens dizisine bomba transfer!

Blutv’'de yayınlanan yapımcılığını Müşvik Guluzade’nin üstlendiği MGX Film imzalı fenomen dizisi Prens'te yeni oyuncu sürprizi yaşandı.

Son dönemin en çok izlenen dizisi “Prens” merakla beklenen 3. sezon çekimleri 7 Ocak’ta başlıyor.

Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna ilk sezonu da çeken Bülent İşbilen oturacak. Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Onur Özaydın ve Çağlar Ertuğrul’un rol aldığı diziye çok değerli bir oyuncu daha katılıyor.

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Birsen Altuntaş'ın Ülkemizin en iyi oyuncularından Binnur Kaya “Prens”le el sıkıştı. Kaya Osmanlı’dan karakterlerin de olacağı Prens’in 3. Sezonunda Venedik Kraliçesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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